Tajani | Su Ucraina Onu poteva fare di più con mediazione di Berlusconi e Merkel – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 "Trump ha ragione, le Nazioni Unite potevano fare di più sull'Ucraina. Ad esempio inviando come mediatori Berlusconi e Merkel, come avevamo proposto fin da subio". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti a New York. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Tajani: Su Ucraina Onu poteva fare di più con mediazione di Berlusconi e Merkel

