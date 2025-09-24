Tajani sapeva degli attacchi alla Flotilla? Vergogna! Per questo abbiamo bloccato il Parlamento
A favore dell’incolumità dei passeggeri della Flotilla “la Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione affidata alle forze amate di Gerusalemme sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela”. Vi rendete conto di che cosa significano queste parole? I l ministro Tajani ha rinnovato la richiesta al governo di Tel Aviv di garantire la tutela del personale imbarcato. Significa che il ministro degli Esteri italiano sapeva. Ribadisce quanto concordato. Una prova? La scelta delle parole: nessuna condanna a un attacco a navi battenti bandiera italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Pensate che livello. Il ministro degli Esteri di Israele in Italia Tajani attacca in tv Enzo Iacchetti. Non dobbiamo dargli tregua. Sono corresponsabili dell’olocausto palestinese e vanno inchiodati alle loro responsabilità. - facebook.com Vai su Facebook
