Impallomeni: “Allegri? Ci sta facendo vedere una squadra spettacolare!” pianetamilan.it
Fiorentina, tegola Lamptey: ricostruito il crociato anteriore. Starà fermo a lungo sport.quotidiano.net
Isola d’Elba: muore dopo immersione A Marina di Campo firenzepost.it
Inter, Andrea D’Amico: “Lotta scudetto tra Milan e Napoli? La squadra di Chivu animerà il campionato” ilprimatonazionale.i
Cagliari Inter, Luvumbo ancora a parte: cosa filtra per la sfida ai nerazzurri internews24.com
DIRETTA Europa League, Nizza-Roma 0-0 | Tsimikas guadagna un corner LIVE calciomercato.it
Bolzano introduce la tassa per i cani al seguito dei turisti: 1,50 euro al giorno
La provincia autonoma di Bolzano diventerà la prima in Italia a introdurre una tassa di soggiorno ... ► open.online
“L’addetta alle pulizie è entrata mentre ero sotto la doccia”: Jessica Pegula racconta cos’è il Tour
Essere una giocatrice del Tour mondiale del tennis significa vivere episodi di ogni tipo in tutte l... ► fanpage.it
Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, imprenditore confessa il femminicidio
Sviluppi sulla scomparsa a Palau, in Sardegna, della 33enne Cinzia Pinna. Ha confessato l’imprendit... ► tv2000.it
Brancaccio 2025 26: una stagione di musical, risate e grandi stelle
Roma si prepara a una stagione teatrale che promette di sorprendere: il Teatro Brancaccio, forte di... ► sbircialanotizia.it
? NOW PASS SPORT: NBA, EuroLega e Serie A! Tutto il basket in streaming ?
Il basket come non l'avete mai visto! Con il Pass Sport di NOW avrete accesso completo al mondo del... ► digital-news.it
Domani torna il sereno, dopo giorni di pioggia la tregua ma non durerà a lungo
Il meteo ci sottolinea che domani tornerà il sereno, dopo giorni di pioggia ecco la tregua ma non d... ► notizie.com
Paura in Cina per il super tifone Ragasa, uno dei più potenti
Il super tifone Ragasa, uno dei più potenti degli ultimi anni, ha travolto l’Asia orientale con pio... ► tv2000.it
Italia e Svizzera con l’UNHCR: nuova rete di tutela per i minori migranti soli
Ogni settimana sulle coste italiane sbarcano adolescenti soli che affrontano il Mediterraneo speran... ► sbircialanotizia.it
Meloni sulla Global Sumud Flotilla: «Condanna totale, ma non si può usare Gaza per attaccare il Governo». Il Pd: "Difendiamo il diritto internazionale"
«La mia condanna per quello che è accaduto stanotte è totale e ovviamente stiamo facendo le nostre i... ► gazzettadelsud.it
Coppa Italia Inter, ufficiale l’avversaria dei nerazzurri agli ottavi: ecco chi sarà!
di RedazioneCoppa Italia Inter, le ultime sull’ufficialità dell’avversaria dei nerazzurri per gli ot... ► internews24.com
Milan Lecce, Gimenez festeggia il gol sui social: il post
Il Milan vince ancora! Nella serata di ieri, a San Siro, è andato in scena Milan-Lecce: il post soci... ► pianetamilan.it
Meteo, previsti nubifragio e calo delle temperature: le regioni a rischio
Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, ha descritto a Fanpa... ► dailynews24.it
Sisu: il film conquista il pubblico con un punteggio pieno su rotten tomatoes
anticipazioni e ricezione di “sisu: road to revenge” Il film d’azione in uscita, “Sisu: Road to Rev... ► jumptheshark.it
Crisi Alto Calore: Rotondi interviene sull'agonia del consorzio idrico
Avellino – L’onorevole Gianfranco Rotondi è intervenuto ieri sulla crisi del consorzio idrico “Alt... ► avellinotoday.it
Terni protagonista della Notte Europea dei Ricercatori: presentata la Sharper 2025
Si è svolta oggi - mercoledì 24 settembre - nella Sala consiliare di Palazzo Spada, la conferenza ... ► ternitoday.it
Ucraina, Zelensky: “Anche se si vuole la pace le armi decidono chi sopravvive”
“Se un Paese vuole la pace, deve comunque lavorare sulle armi” e “non il diritto internazionale, no... ► lapresse.it
Moda e protesta: i modelli Yezael sfilano nel corteo pro Gaza a Milano
Un gruppo di modelli in abiti Yezael ha scelto via Palestro, non le passerelle, per manifestare acc... ► sbircialanotizia.it
Alta Velocità, anche Parma nella programmazione delle nuove fermate
La stazione dell’Alta Velocità a Parma è ora ufficialmente dentro le valutazioni del Ministero del... ► parmatoday.it
Stanisic Juve, tante chiamate in estate per il terzino del Bayern Monaco: il club tedesco aveva chiesto questa cifra. Ci sono novità anche per il futuro… Ultime
di Redazione JuventusNews24Stanisic Juve, tante chiamate in estate per il terzino del Bayern Monaco:... ► juventusnews24.com
Flotilla, Meloni chiede responsabilità dopo una condanna senza riserve
Da New York, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni tocca i nodi più delicati dell’attualità it... ► sbircialanotizia.it
Nuove potenzialità di silver surfer: kelly koh svela i suoi poteri ufficiali
Il mondo dei fumetti Marvel si prepara a un evento di grande impatto con l’uscita dell’ultimo numer... ► jumptheshark.it
Ricci e Acquaroli a confronto: le ricette per l'economia delle Marche sotto la lente di Confcommercio
Ancona - Un faccia a faccia cruciale per il futuro delle imprese marchigiane. I candidati alla pre... ► anconatoday.it
Plicco si scusa: "Troppa foga, sono stato ingenuo"
«Ho avuto troppa foga, sono stato ingenuo. Chiedo scusa ai miei compagni, alla squadra, alla socie... ► parmatoday.it
Juventus, ufficiale Burgess: è il nuovo Director of Performance. Compiti, obiettivi e dettagli dal comunicato
Darren Burgess alla Juventus: nominato nuovo Director of Performance. Ecco chi è e cosa farà in bia... ► calcionews24.com
Milano, presidio davanti al carcere minorile Beccaria: 400 giovani in solidarietà ai fermati per gli scontri alla Stazione Centrale – Il video
Circa 400 giovani tra studenti, esponenti di collettivi studenteschi e centri sociali si sono radu... ► open.online
Giornale radio del pomeriggio, mercoledì 24 settembre
Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo Giornale radio del pomeriggio, m... ► lapresse.it
Papa Leone annuncia Rosario per la pace l’11 ottobre
Papa Leone, al termine dell’Udienza Generale, ha annunciato per l’11 ottobre un Rosario per la Pace... ► tv2000.it
Schlein: "Meloni appoggia Netanyahu"
20.55 "A Meloni che dice che è irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo dico che invece è... ► televideo.rai.it
Meloni: Condanna totale ad attacchi, ma Flotilla sta facendo qualcosa di pericoloso e irresponsabile – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 "Condanno n maniera totale l'attacco di stanotte alla Flott... ► open.online
Sprofonda la strada, alcune zone di Monza senza acqua: "Non possiamo cucinare né lavarci"
La voragine apertasi sull'asfalto in via Mentana nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre sta comp... ► monzatoday.it
Basket femminile, l’Umana Reyer Venezia batte la Stella Rossa e accede alla fase a gironi dell’Eurolega 2025
L’Umana Reyer Venezia supera le qualificazioni dell’Eurolega di basket femminile e accede così alla... ► oasport.it
LIVE Italia Francia 0 1, Europei baseball 2025 in DIRETTA: polveri bagnate per gli azzurri dopo 4 inning
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:05 Singola di Gonzalez, alè azzurri! In battuta Filipp... ► oasport.it
Lutto nel mondo dei motori, addio a una delle figure più iconiche
Mondo dei motori scosso dalla notizia della morte di uno dei personaggi più iconici di sempre. Ha c... ► temporeale.info
Rigenerazione urbana e sviluppo: incontro tra gli ingegneri e il vicepresidente Bonavitacola
Caserta si prepara ad accogliere un grande appuntamento di respiro nazionale: sabato 27 settembre ... ► casertanews.it
Luisa Beccaria fa sbocciare l’eleganza femminile a Palazzo Bovara
Settembre accende l’elegante cortile di Palazzo Bovara, dove la collezione primavera-estate 2026 fi... ► sbircialanotizia.it
Quattro condanne accorciate: la firma di Mattarella
In una giornata che rimarrà scolpita nel calendario del Quirinale, il presidente della Repubblica S... ► sbircialanotizia.it
Film scudetto Napoli, guadate cosa è successo a Lang – VIDEO
Le immagini, arrivate direttamente dalla nostra redazione SpazioNapoli.it, mostrano una reazione de... ► spazionapoli.it
Mazzoleni: “Gli arbitri ancora non hanno ricevuto alcuni stipendi della scorsa stagione”
L'ex arbitro Mario Mazzoleni ha rilevato dei clamorosi retroscena legati all'attuale mondo arbitrale... ► pianetamilan.it
Thriller di liam neeson conquista netflix nonostante il punteggio basso su rotten tomatoes
successo e critica per “ice road: vengeance” su netflix Il film thriller “Ice Road: Vengeance”, int... ► jumptheshark.it
Corteo per Gaza a Torino, manifestanti occupano binari della stazione di Porta Susa: “È mobilitazione permanente”
Il presidio in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e per Gaza organizzato a Torino si è trasform... ► ilfattoquotidiano.it
Venezia in festa: battuto il Verona ai rigori, sarà sfida all’Inter a San Siro
Coppa Italia, il Venezia di Stroppa elimina il Verona ai calci di rigore: l’Inter prossimo avversar... ► calcionews24.com
Previsioni astrologiche di Paolo Fox: oroscopo di domani, 25 settembre 2025
Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto ... ► tutto.tv
Il presidente Mattarella grazia Gabriele Finotello: uccise il padre a martellate al culmine di una lite
Il presidente Mattarella ha concesso la grazia totale a Gabriele Finotello, che nel febbraio del 20... ► fanpage.it
Scintille in Comune sul caso mensa, segretaria sempre più 'isolata'
Ancora tensioni in Comune ad Aversa tra l’amministrazione comunale e la segretaria Emanuela De Chi... ► casertanews.it
Sub morì impattando con uno scafo: chiesta condanna a cinque anni per l'imputato
BRINDISI - Chiesta una condanna pari a cinque anni di reclusione per l'unico imputato che deve ris... ► brindisireport.it
Via Fortini, il Tar accoglie la sospensiva ma non dispone la riapertura della strada
Firenze, 24 settembre 2025 - Oggi il Tar ha esaminato la richiesta di sospensiva dei provvedimenti ... ► lanazione.it
Rick grimes e il piano per trasformare l’Inghilterra in una zona sicura ideale
La popolarità di “The Walking Dead” si estende ben oltre la serie originale, creando un universo ri... ► jumptheshark.it
Inter Cremonese, a rischio la trasferta per i tifosi ospiti: il motivo
di RedazioneInter Cremonese, le ultime in vista della sesta giornata di Serie A contro i grigiorossi... ► internews24.com
Forbidden Fruit, anticipazioni 25 settembre: la cena di Yildiz, Zeynep e Irem finisce male
Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su... ► movieplayer.it
Recuperare demon slayer: cosa guardare prima di il castello dell’infinito
strategie per prepararsi a demon slayer: il percorso completo e quello rapido Il grande successo di... ► jumptheshark.it
Presidio per la Global Sumud Flotilla: "Stato di agitazione permanente, serve una lotta comune" (VIDEO)
Questo pomeriggio in piazza Unità, sotto la prefettura, oltre duecento persone hanno partecipato a... ► triesteprima.it
Allegri salvatore della Patria: c’è chi dice no | Stoccata in diretta
Grande hype per Massimiliano Allegri in questo avvio di stagione con il Milan: ma c’è chi frena Mas... ► tvplay.it
Luana Momesso e Giorgio Maschietto candidati a San Donà per “Le civiche venete”
Due sandonatesi candidati nella lista “Le civiche venete” alle prossime elezioni regionali a soste... ► veneziatoday.it
Ultimissime Juve LIVE: nuovo ingresso in dirigenza, svelato il terzino che piace per il futuro
di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ult... ► juventusnews24.com
Torino, un corteo per Gaza blocca Porta Susa: «L’obiettivo è una mobilitazione permanente»
Dopo lo sciopero generale di lunedì, che ha richiamato in strada decine di migliaia di persone in t... ► lettera43.it
Bocciatura con 4 materie insufficienti: il Consiglio di Stato respinge il ricorso, l’interesse dell’alunno non è solo passare l’anno
Il Consiglio di Stato ha confermato la bocciatura di uno studente con quattro insufficienze, respin... ► scuolalink.it
Supino, giornate europee del patrimonio 2025, visita alle terme romane
Scopri le Terme Romane di Supino! Un tesoro nascosto nel cuore della Valle Latina, a pochi passi d... ► frosinonetoday.it
Centocinquanta banchi, oltre 30 paesi e tante novità: sul Facsal torna il Mercato Europeo
Torna sul Pubblico Passeggio il Mercato Europeo, giunto quest’anno alla sua 20esima edizione, in p... ► ilpiacenza.it
Salernitana Cerignola 2 3, le pagelle: che colpi Ferraris, disastro Frascatore, Raffaele sbaglia i cambi
I granata rimontati e sconfitti nel recupero L’Arechi aveva già pregustato i tre punti e la sest... ► notizieaudaci.it
I 500 dipendenti della Farnesina che hanno chiesto a Tajani di non essere complici del genocidio a Gaza
Il governo italiano, e il suo ministero degli Esteri, rischiano di essere in "concorso rispetto a v... ► fanpage.it
Ostia Antica Festival: PINO on the road AGAIN
A dieci anni dalla sua scomparsa e settanta dalla nascita, ecco l’omaggio sincero per Pino Daniele,... ► funweek.it
Bianco elefante finale spiegato: Gabriel Tancredi uccide Vanessa Flynn?
Il film White Elephant si presenta come un thriller d’azione coinvolgente, capace di mantenere alta... ► jumptheshark.it