Tajani in contatto con Israele per permettere l’ingresso degli aiuti della Flotilla a Gaza | Si evitino altre azioni offensive

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è impegnato in una trattativa con il governo di Israele per consentire l’arrivo a Gaza degli aiuti umanitari trasportati dalla Global Sumud Flotilla. Fonti della Farnesina confermano che il titolare della diplomazia italiana ha «individuato un credibile meccanismo di mediazione». L’esecutivo starebbe «valutando tutte le opzioni per evitare nuove azioni offensive contro le imbarcazioni». Il dossier resta delicato e si inserisce in un contesto di alta tensione. Nelle ultime ore la missione internazionale diretta verso la Striscia è stata oggetto di attacchi. 🔗 Leggi su Open.online