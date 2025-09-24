Tajani | Hamas complice massacro a Gaza

0.59 Hamas "è un'associazione terroristica, responsabile del 7 ottobre", ma anche "corresponsabile della carneficina e complice del governo Netanyahu perché usa il suo popolo. Hamas è complice di Israele" nel massacro dei palestinesi. Lo ha detto a Cartabianca il ministro degli Esteri Tajani. Sulla risoluzione 'condizionata' per il riconoscimento dello Stato di Palestina presentata dal centrodestra, Tajani ha ribadito che sarà portata in Aula il 2 ottobre. Sugli aiuti ha precisato: "Il cibo italiano è arrivato a Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it