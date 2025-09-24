Tajani | Hamas complice massacro a Gaza
0.59 Hamas "è un'associazione terroristica, responsabile del 7 ottobre", ma anche "corresponsabile della carneficina e complice del governo Netanyahu perché usa il suo popolo. Hamas è complice di Israele" nel massacro dei palestinesi. Lo ha detto a Cartabianca il ministro degli Esteri Tajani. Sulla risoluzione 'condizionata' per il riconoscimento dello Stato di Palestina presentata dal centrodestra, Tajani ha ribadito che sarà portata in Aula il 2 ottobre. Sugli aiuti ha precisato: "Il cibo italiano è arrivato a Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: tajani - hamas
Gaza, Tajani: “Se Hamas accetta la proposta di cessate il fuoco, finirà la carneficina di civili”
Tajani,Hamas usa suo popolo come scudo per non far finire guerra
Guerra Gaza, Tajani: "Inaccettabile quel che fa Israele, ma Hamas non usi palestinesi come scudi" – Il video
Assemblea #Onu. #Francia riconosce la #Palestina. #Trump: "Regalo ad Hamas". A #NewYork la premier #Meloni, domani il suo intervento. #Tajani: "Soluzione due Stati unica per la pace". Al #Tg2Rai ore 13,00 #23settembre - facebook.com Vai su Facebook
Assemblea #Onu. #Francia riconosce la #Palestina. #Trump: "Regalo ad Hamas". A #NewYork la premier #Meloni, domani il suo intervento. #Tajani: "Soluzione due Stati unica per la pace". Al #Tg2Rai ore 13,00 #23settembre - X Vai su X
Tajani schiera l’Italia: governo contrario all’offensiva a Gaza; Tajani: “Indignano i morti di Gaza”. Ma le opposizioni insorgono: “Cosa ridi? È vergognoso”; “Massacro a Gaza”, la sinistra in piazza. Tajani: “Ora la tregua”.
Tajani, 'Hamas complice di Israele nel massacro di Gaza' - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Da laregione.ch
Tajani parla di "genocidio" a Gaza: "Noi non siamo complici" - "Non siamo d'accordo con ciò che fa l'Idf, ma è Hamas è il principale responsabile di quanto accade in Medio Oriente" ... tg.la7.it scrive