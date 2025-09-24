Tajani furia contro Enzo Iacchetti da Bianca Berlinguer | cos’è successo

News tv. . Un acceso confronto televisivo ha acceso i riflettori su un tema che divide profondamente l’opinione pubblica italiana: la crisi di Gaza. Durante una puntata di È sempre Cartabianca su Retequattro, il comico e attore Enzo Iacchetti ha espresso con veemenza la sua condanna verso l’operato di Israele, suscitando una reazione altrettanto decisa da parte del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il dibattito ha messo in luce le divergenze tra sensibilità culturale e responsabilità politica, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e sul ruolo degli intellettuali nel dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tajani furia contro Enzo Iacchetti da Bianca Berlinguer: cos’è successo

