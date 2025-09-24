Tajani contro Enzo Iacchetti | È un bugiardo non può accusare il Governo su Gaza Fa il comico non sa niente

Il Ministro Tajani, ospite del programma È sempre Cartabianca, si è scagliato contro Enzo Iacchetti: "Ha detto che il Governo non ha fatto niente per Gaza, è un bugiardo". E ha ammesso: "Israele sta commettendo una carneficina". Bianca Berlinguer è intervenuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il ministro Tajani contro Enzo Iacchetti: «Non è vero che il governo non fa niente su Gaza. Lui fa il comico, si faccia eleggere» - Enzo Iacchetti, al centro del dibattito pubblico per lo scontro avuto con il presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi, a È sempre Cartabianca su Retequattro, dopo ... Secondo msn.com

