Taiwan tifone Ragasa si abbatte sull' isola almeno 14 morti e 124 dispersi oltre 7.600 persone sfollate città semisommerse - VIDEO

Taiwan è frequentemente colpita da tempeste tropicali tra luglio e ottobre. Solo a inizio luglio, il tifone Danas aveva provocato due morti, centinaia di feriti e scaricato oltre 50 centimetri di pioggia sul sud dell’isola in un solo weekend Il passaggio del super tifone Ragasa su Taiwan ha p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Taiwan, tifone Ragasa si abbatte sull'isola, almeno 14 morti e 124 dispersi, oltre 7.600 persone sfollate, città semisommerse - VIDEO

In questa notizia si parla di: taiwan - tifone

Tifone Danas su Taiwan, migliaia di persone evacuate

Taiwan, 2 morti e oltre 300 feriti per il tifone Danas

Taiwan, il tifone Danas causa devastazioni e vittime: le immagini dall’isola

Il super tifone Ragasa flagella Taiwan, Filippine e Hong Kong: 14 morti, oltre 120 dispersi e milioni di persone evacuate - X Vai su X

askanews. . Le immagini del tifone che ha colpito la Cina e Taiwan - facebook.com Vai su Facebook

Il super tifone Ragasa su Taiwan: 14 morti e 124 dispersi. Allerta in Cina e Hong Kong; Taiwan, il tifone Ragasa si abbatte su Guangfu: morti e dispersi negli allagamenti; Taiwan, la furia del tifone Ragasa mette in ginocchio l'isola.

Super tifone Ragasa, morte e distruzione tra Filippine, Taiwan e Cina: il bilancio - Il super tifone Ragasa ha colpito duramente la Cina, Hong Kong e Macao: a Taiwan si registrano 24 morti e 124 dispersi. Si legge su meteo.it

Taiwan, il tifone Ragasa si abbatte su Guangfu: morti e dispersi negli allagamenti - (LaPresse) A Taiwan, le forti piogge portate dal tifone Ragasa hanno causato lo straripamento di un lago artificiale nella contea di Hualien ... Lo riporta msn.com