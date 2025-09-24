Taglio Irpef | quanto aumenta davvero la busta paga con la riforma fiscale
Il taglio dell’Irpef come si traduce realmente in busta paga? Il governo, da più voci, conferma la volontà di alleggerire il carico fiscale per il ceto medio nella prossima Manovra. Quanto varrebbe per i cittadini l’operazione? Un taglio fino a 120 euro al mese, ma per i contribuenti medio-alti. E per tutti gli altri? E le coperture per la sforbiciata? Riforma Irpef: cosa cambia e come funziona oggi. Oggi l’Irpef è organizzata in tre scaglioni principali. Il primo riguarda i redditi fino a 28mila euro, tassati al 23%; il secondo va da 28mila a 50mila euro e prevede un’aliquota del 35%; il terzo scatta oltre i 50mila euro, con un’imposizione del 43%. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: taglio - irpef
Le priorità della nuova manovra: taglio dell’Irpef e rottamazione
Rottamazione quinquies e Irpef, il governo pensa a un doppio taglio
Pensioni, assegno più alto con il taglio dell'Irpef nel 2026: ecco per chi e gli importi
Taglio Irpef in Manovra 2026? Scopri tutte le ultime notizie - X Vai su X
Taglio Irpef dal 35% al 33%: bonus edilizi al 50% per le prime case, cosa cambia. Le novità della manovra https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/manovra-2026-tagli-bonus-famiglie/ - facebook.com Vai su Facebook
Taglio Irpef: quanto aumenta davvero la busta paga con la riforma fiscale; Taglio Irpef per redditi fino a 60mila euro, chi ci guadagna davvero; Taglio Irpef al ceto medio, aliquota rivista per 13,6 milioni di contribuenti: chi ci guadagna davvero.
Taglio Irpef: quanto aumenta davvero la busta paga con la riforma fiscale - alti, ma restano dubbi sulle coperture e sull’impatto per il ceto medio ... Scrive panorama.it
Taglio Irpef, quanto entrerebbe davvero in tasca ai lavoratori - Sarebbero 12,6 milioni i contribuenti interessati e il costo stimato sfiora i 5 miliardi. Segnala msn.com