Taglio Irpef | quanto aumenta davvero la busta paga con la riforma fiscale

Il taglio dell’Irpef come si traduce realmente in busta paga? Il governo, da più voci, conferma la volontà di alleggerire il carico fiscale per il ceto medio nella prossima Manovra. Quanto varrebbe per i cittadini l’operazione? Un taglio fino a 120 euro al mese, ma per i contribuenti medio-alti. E per tutti gli altri? E le coperture per la sforbiciata? Riforma Irpef: cosa cambia e come funziona oggi. Oggi l’Irpef è organizzata in tre scaglioni principali. Il primo riguarda i redditi fino a 28mila euro, tassati al 23%; il secondo va da 28mila a 50mila euro e prevede un’aliquota del 35%; il terzo scatta oltre i 50mila euro, con un’imposizione del 43%. 🔗 Leggi su Panorama.it

