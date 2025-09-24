Taglio Irpef fino a 120 euro in più in busta paga al mese per il ceto medio | le simulazioni

Xml2.corriere.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il taglio dell’aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi oltre 28 mila euro, con scaglione esteso a 60 mila, costerebbe 5 miliardi. I conti della Fondazione nazionale dei commercialisti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Le priorità della nuova manovra: taglio dell’Irpef e rottamazione

Rottamazione quinquies e Irpef, il governo pensa a un doppio taglio

Pensioni, assegno più alto con il taglio dell'Irpef nel 2026: ecco per chi e gli importi

