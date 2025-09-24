Taglio Irpef fino a 120 euro al mese di risparmio per il ceto medio 12,6 milioni di contribuenti | tutte le simulazioni
Il dibattito sulla riforma fiscale si concentra sul possibile taglio dell’Irpef destinato al ceto medio. Una misura che, se confermata, potrebbe alleggerire il peso delle imposte fino a 120 euro al mese, pari a 1.440 euro annui, per circa 12,6 milioni di contribuenti. L’ipotesi in discussione prevede la riduzione dell’aliquota dal 35 al 33% per i redditi compresi tra 28 e 50 mila euro, con l’estensione dello scaglione fino a 60 mila. Leggi anche: Irpef, scattano gli aumenti. Ecco in quali regioni si pagano più tasse Secondo le prime simulazioni della Fondazione nazionale dei commercialisti, il costo dell’intervento si aggirerebbe intorno ai 5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Taglio Irpef, fino a 120 euro al mese di risparmio per il ceto medio (12,6 milioni di contribuenti): le simulazioni - Il taglio dell’aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi oltre 28 mila euro, con scaglione esteso a 60 mila, costerebbe 5 miliardi. Lo riporta msn.com
