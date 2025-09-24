Taekwondo i convocati dell’Italia per i Mondiali Alessio e Dell’Aquila le punte azzurre a Wuxi
Dal 24 al 30 ottobre si terranno a Wuxi i Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione che apre il nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028. L’Italia spera di recitare un ruolo da protagonista nella rassegna iridata e si presenterà in Cina con un gruppo di nove atleti (tre donne e sei uomini) per cercare di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie. Le stelle della spedizione azzurra saranno come di consueto Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, entrambi candidati ad un posto sul podio rispettivamente nei -58 kg e nei -87 kg. Il calabrese è salito infatti di categoria dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei -80 kg, dimostrandosi subito competitivo e ottenendo risultati incoraggianti anche tra i pesi massimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: taekwondo - convocati
Taekwondo: i convocati dell’Italia per le Universiadi. Guida il gruppo Ilenia Matonti
Taekwondo, i convocati dell’Italia per il German Open: presenti Vito Dell’Aquila e Simone Alessio
Taekwondo, campionati internazionali: convocati 13 atleti della New Marzial Mesagne
Vestiamo azzurro e mostriamo al mondo chi siamo! Dal 24 al 30 ottobre, in Cina , si terranno i World Taekwondo Championships - Wuxi 2025: il palcoscenico mondiale ci attende. Scopri i convocati sul sito federale. FITA / Luca Noris #Wuxi2025W - facebook.com Vai su Facebook
Judo, i convocati dell’Italia per i Mondiali Junior. 17 azzurrini attesi a Lima dopo un Europeo da record - - X Vai su X
Ciclismo tutti i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025 | dagli juniores agli Elite; Ciclismo i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025 | Giulio Ciccone capitano c’è Pellizzari Doppio impegno per due corridori; Quando arrivano i convocati dell’Italia per i Mondiali di volley? Tre giorni all’esordio serve l’ultimo taglio.
Mondiali Atletica: ecco la lista dei 90 italiani a Tokyo 2025 - È stata infatti diramata la lista dei 90 atleti che faranno parte della spedizione azzurra. Come scrive sport.sky.it
Mondiali atletica: 90 azzurri convocati, Tamberi iscritto di diritto - Saranno 90 gli azzurri, 44 uomini e 46 donne, in gara convocati dal dt Antonio La Torre, mai un numero ... Si legge su rainews.it