Dal 24 al 30 ottobre si terranno a Wuxi i Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione che apre il nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028. L’Italia spera di recitare un ruolo da protagonista nella rassegna iridata e si presenterà in Cina con un gruppo di nove atleti (tre donne e sei uomini) per cercare di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie. Le stelle della spedizione azzurra saranno come di consueto Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, entrambi candidati ad un posto sul podio rispettivamente nei -58 kg e nei -87 kg. Il calabrese è salito infatti di categoria dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei -80 kg, dimostrandosi subito competitivo e ottenendo risultati incoraggianti anche tra i pesi massimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, i convocati dell’Italia per i Mondiali. Alessio e Dell’Aquila le punte azzurre a Wuxi