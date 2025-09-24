Taccuino elettorale | il confronto tra candidati e gli eventi politici in calendario

In vista del prossimo appuntamento per il rinnovo del consiglio regionale e del governatore della Regione Toscana, sono previsti anche appuntamenti - aperti alla popolazione - organizzati da candidati e liste. Di seguito il calendario della campagna elettorale.“Autobiografia clitoridea”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: taccuino - elettorale

Taccuino elettorale: assemblea di Arezzo 2020 e cena con Bignami

Taccuino elettorale: il confronto tra candidati e gli eventi politici in calendario

Taccuino elettorale: il confronto tra candidati e gli eventi politici in calendario

Oggi, 22 settembre alle ore 11.30 presso l’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta il vice Premier Matteo Salvini incontra i candidati della Lega Vallée d’Aoste. Scopri tutti gli appuntamenti del taccuino elettorale al link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Oggi, 22 settembre alle ore 11.30 presso l’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta il vice Premier Matteo Salvini incontra i candidati della Lega Vallée d’Aoste. Scopri tutti gli appuntamenti del taccuino elettorale al link nel primo commento - X Vai su X

TACCUINO ELETTORALE - Verso le elezioni regionali, Vicchio Vive promuove un confronto tra candidati del Mugello; Elezioni, l'appello di Guasconi: Infrastrutture priorità. A cominciare dalla manutenzione di quelle attuali; Taccuino elettorale 2025.

Taccuino elettorale: sicurezza in primo piano - L’episodio avvenuto nei giorni scorsi in via Veneto ha acceso il dibattito politico ad Arezzo e in Toscana sul tema della sicurezza e della gestione dell’immigrazione irregolare. Secondo teletruria.it

Il confronto in tv tra i candidati a sindaco di Aosta - Il video integrale della nostra tribuna elettorale condotta da Gabriele Arlati, a cui hanno partecipato Eugenio Torrione, Raffaele Rocco, Giovanni Girardini e Diego Foti ... Lo riporta msn.com