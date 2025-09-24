Tacchinardi e il duro attacco dopo Verona Juve | Bisognerebbe cercare di migliorare la classe arbitrale anche perché peggio è difficile umiltà…

Tacchinardi e il duro attacco dopo Verona Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex bianconero dopo gli errori arbitrali. L’eco delle polemiche arbitrali di Verona- Juventus non si placa. Dopo le analisi di giornalisti ed ex arbitri, arriva anche il commento durissimo di una bandiera bianconera, Alessio Tacchinardi. L’ex centrocampista, attraverso il suo profilo Instagram, ha criticato aspramente l’analisi del designatore Gianluca Rocchi, puntando il dito non tanto sull’errore in sé, quanto sulla presunzione e sulla mancanza di personalità della classe arbitrale. Nel mirino di Tacchinardi è finito in particolare l’episodio della gomitata di Orban a Gatti, sanzionata solo con un cartellino giallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

