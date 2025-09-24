Sylia ha difficoltà a conciliare la professione di ladra con la sua vita privata mentre Alexia è sempre più ribelle

N ella seconda puntata di Occhi di gatto, in onda questa sera dalle 21.20 su Rai 2 e composta da tre espisodi, la polizia è sulle tracce delle tre sorelle Chamade, che devono anche fare i conti con un misterioso nemico. Sylia ha difficoltà a conciliare la professione di ladra con la sua vita privata. Alexia è sempre più ribelle mentre Tamara prova una pericolosa attrazione per l’ex fidanzato Quentin. Un ballo in maschera potrebbe risolvere i loro problemi. La fortunata serie francese, adattamento del cartone animato giapponese anni Ottanta, è disponibile integralmente su Raiplay. Cristina D’Avena fa sognare Sanremo con le sigle cult dei cartoni animati X Leggi anche › Su Rai 2 debutta “Occhi di gatto”: ebbene sì, hanno fatto una serie dal manga-cartone anni ’80 Occhi di gatto su Rai 2, anticipazioni seconda puntata serie in onda stasera 24 settembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

