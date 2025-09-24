Svolta nell' inchiesta sulla donna scomparsa l' 11 settembre fermato un noto imprenditore

AGI - Svolta nell'inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di Castelsardo di cui non si hanno più notizie dall'11 settembre scorso. La procura di Tempio ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere e questa mattina i Ris di Cagliari con i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo nelle campagne di Conca Entosa, tra Arzachena e Palau, nella tenuta con vigneto di proprietà di un imprenditore vitivinicolo di Arzachena, Emanuele Ragnedda, 41 anni, indagato assieme a un uomo di 26 anni lombardo, il suo giardiniere, per occultamento di cadavere. L'imprenditore, che deve rispondere di omicidio volontario, è stato fermato da carabinieri e guardia costiera mentre tentava di allontanarsi da Arzachena, per fuggire via mare. 🔗 Leggi su Agi.it

