Svolta nell' inchiesta sulla donna scomparsa l' 11 settembre fermato un noto imprenditore
AGI - Svolta nell'inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di Castelsardo di cui non si hanno più notizie dall'11 settembre scorso. La procura di Tempio ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere e questa mattina i Ris di Cagliari con i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo nelle campagne di Conca Entosa, tra Arzachena e Palau, nella tenuta con vigneto di proprietà di un imprenditore vitivinicolo di Arzachena, Emanuele Ragnedda, 41 anni, indagato assieme a un uomo di 26 anni lombardo, il suo giardiniere, per occultamento di cadavere. L'imprenditore, che deve rispondere di omicidio volontario, è stato fermato da carabinieri e guardia costiera mentre tentava di allontanarsi da Arzachena, per fuggire via mare. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: svolta - nell
Telenovela Osimhen, ennesima svolta improvvisa nell’affare: è successo stanotte
Parabiago, svolta nell’omicidio Ravasio: Igor Benedito va ai domiciliari
Messina, svolta nell’omicidio di Angelo Pirri: arrestato il padre
Svolta nelle indagini sulla ragazza morta in piscina - facebook.com Vai su Facebook
Tangenti a Fiumicino, svolta nell’inchiesta: faro sui politici della giunta Baccini https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/03/news/tangenti_fiumicino_indagini_giunta_baccini-424822916/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
La scomparsa di Cinzia Pinna, imprenditore fermato per omicidio; L'ho vista cadere ma è stato un incidente, svolta nell'inchiesta sulla morte di Raisa Kiseleva: dj indagato per omicidio; Svolta nell'omicidio di Villa Pamphili, donna dice di essere la mamma della vittima: È mia figlia Anastasia.
Donna scomparsa in Gallura, due indagati per omicidio e occultamento di cadavere - L’ultima volta è stata vista in un locale di Palau in compagnia di due uomini: uno è un 26enne milanese ora ... Come scrive tg24.sky.it
Donna scomparsa in Gallura, due indagati per occultamento di cadavere - Questa mattina i carabinieri specialisti del Ris saranno in una villetta di Arzachena alla ricerca di tracce di Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, scomparsa da Palau dalla sera dell'11 settembre sc ... Riporta msn.com