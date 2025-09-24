Svolta internazionale per l’Osservatorio Ceccherini | inauguriamo una nuova fase

di Edoardo Cassanelli Un nuovo nome e un nuovo brand per un nuovo incoraggiante capitolo. L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori ha scelto di cambiare parte di sé, e ad annunciarlo è stato il suo fondatore e Presidente, Andrea Ceccherini. Si chiamerà “ Osservatorio for independent thinking ”, accompagnato da un logo che riflette due concetti cardine dell’organizzazione: la scintilla del pensiero critico e il senso di unione sociale, civica che accomuna i popoli, che li connette e che deriva proprio dal processo critico. Questo cambiamento arriva in occasione di un traguardo di rilievo, i 25 anni dalla nascita dell’Osservatorio, avvenuta nel 2000 a Firenze con lo scopo di sostenere e investire sui giovani nella loro trasformazione in cittadini del domani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

