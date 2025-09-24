L’ultima stagione di High Potential si è distinta per sviluppi sorprendenti, in particolare riguardo alla rivelazione dell’identità del “Game Master” nella seconda puntata. La narrazione ha preso una piega più intensa, con Morgan Gillory (interpretata da Kaitlin Olson) e il detective Karadec (Daniel Sunjata) impegnati in una caccia frenetica contro un avversario che si diverte a manipolare le loro azioni. la scoperta dell’identità del game master in high potential. chi è il nuovo antagonista. Nel corso della seconda stagione, il personaggio che si cela dietro la maschera del “Game Master” viene svelato come Matthew Clark. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Svelato il mistero del game master in high potential season 2