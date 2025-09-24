Supplenze docenti 2025 26 | ancora nomine da GPS secondo bollettino a Milano
Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute. L'articolo Supplenze docenti 202526: ancora nomine da GPS secondo bollettino a Milano . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: supplenze - docenti
GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]
Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre
Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]
Supplenze da GPS 2025/26: docenti rinunciatari non partecipano ai turni successivi. Uffici Scolastici applicano Ordinanza [AGGIORNATO] - X Vai su X
Nuovi interpelli pubblicati dalle scuole - aggiornamento di sabato 20 settembre https://www.scuolainforma.news/interpelli-supplenze-docenti-2025-26-le-pagine-degli-uffici-scolastici-con-tutti-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR4X - facebook.com Vai su Facebook
Supplenze docenti 2025/26: ecco dove le GPS sono già esaurite [AGGIORNATO]; Supplenze Docenti 2025/26 da Interpello: Tutto sul Punteggio e le Novità; Interpelli docenti 2025/2026: ecco l’elenco completo.
Docenti immessi in ruolo 2025/26: possono accettare supplenze? Possono chiedere trasferimento? - I docenti immessi in ruolo nel 2025/2026 possono presentare domanda di mobilità, se rientranti in una delle deroghe previste dal CCNL 19/21, come recepite dal CCNI mobilità 2025/28. Si legge su orizzontescuola.it
Supplenze 2025/26, le regole per i docenti di ruolo iscritti alle GPS - Scopri le regole sulle supplenze per docenti di ruolo in Italia. Segnala informazionescuola.it