Supplenze ATA | non rispondere alla convocazione equivale a rinuncia nessuna conseguenza

Orizzontescuola.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo anno scolastico 202526, la rinuncia a una proposta di contratto a tempo determinato non comporta la cancellazione dalle graduatorie per il personale ATA. Lo chiarisce la circolare ministeriale sulle supplenze, che esclude  l’applicazione di sanzioni nei casi in cui l’aspirante non accetti l’incarico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

