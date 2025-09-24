Supino giornate europee del patrimonio 2025 visita alle terme romane

Scopri le Terme Romane di Supino! Un tesoro nascosto nel cuore della Valle Latina, a pochi passi dal centro storico e lungo la via Morolense.In località La Cona del Popolo, si trovano i resti di un elegante complesso termale privato del II sec. d.C., parte di una grande villa romana ancora. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: supino - giornate

SUPINO EXPO '25 26 Settembre - ore 16:30 Concerto di fiati sulla Big Bench...musica che non disturba, natura che abbraccia, aperitivo che unisce. Concerto della Banda Città di Supino G. Coggi Banda Musicale Gesualdo Coggi a seguire momento convivial - facebook.com Vai su Facebook

Supino, giornate europee del patrimonio 2025, visita alle terme romane; Supino, le terme romane della “Cona del Popolo” protagoniste delle Giornate Europee del Patrimonio 2025; Cosa fare il prossimo week-end nel Lazio.

Giornate europee del patrimonio 2025: Umbria protagonista con visite, eventi e laboratori - Sabato 27 e domenica 28 settembre, in tutta l’Umbria, tornano le Giornate europee del patrimonio, promosse dal Consiglio d’Europa, dalla Commissione europea e dal ministero della Cultura, con l’adesio ... Lo riporta umbria24.it

Tornano le Giornate europee del patrimonio anche in Umbria - Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, tornano le Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days), il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal Consiglio d'Europa e dall ... Da msn.com