Superenalotto è festa a Napoli | la vincita

Napolitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 152 di martedì 23 settembre, con il Jackpot che arriva a 55,6 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 25 settembre 2025.È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5 da 54.961,49€. La giocata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: superenalotto - festa

Festa grossa in Italia, centrato il SuperEnalotto: cifra da capogiro! Ecco dove

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote dell’11 marzo 2025.

superenalotto 232 festa napoliMarano fa festa col SuperEnalotto, centrato un "5" da oltre 46mila euro - Nell’estrazione di sabato 13 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” da 46. Lo riporta internapoli.it

SuperEnalotto, vinti oltre 138mila euro tra Napoli e provincia - Nell’estrazione di sabato 13 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati, infatti, ben tre “5” da 46. Da napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Superenalotto 232 Festa Napoli