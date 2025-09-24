Superboy-prime si redime finalmente nel canon dc
l’evoluzione di superman: dalla villainy alla redenzione. Nel panorama dei fumetti DC, uno dei personaggi più complessi e affascinanti è senza dubbio Superman. Recentemente, una delle sue incarnazioni più oscure ha subito un’importante trasformazione, riscrivendo in modo significativo la sua storia e il suo ruolo nel multiverso. La narrazione si concentra su un Superman che, dopo anni di caos e distruzione, si reinventa come figura di redenzione, affrontando i propri errori passati e assumendo un ruolo decisivo contro le minacce cosmiche più grandi. la nuova veste di superman: da antagonista a eroe redento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: superboy - prime
Superman costretto a collaborare con il temuto villain superboy-prime
