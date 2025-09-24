Superbike asfalto dell’Aragona troppo stressante Pirelli cambia mescola per qualifica e Superpole race

L’imminente fine settimana vedrà il Mondiale Superbike impegnato ad Alcañiz, dove si disputerà il terz’ultimo round della stagione 2025. L’appuntamento dell’Aragona è particolarmente temuto da Toprak Razgatlioglu, che ritiene il tracciato iberico particolarmente favorevole alla Ducati del suo inseguitore Nicolò Bulega. La pista ha caratteristiche peculiari, che hanno spinto Pirelli a prendere una drastica decisione in vista del fine settimana. Non saranno messe a disposizione dei piloti le gomme extra-soft, ossia quelle della specifica SCQ, generalmente utilizzate in qualifica e nella Superpole race. 🔗 Leggi su Oasport.it

