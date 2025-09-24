Super tifone Ragasa devasta Taiwan almeno 14 morti e 124 dispersi Hong Kong paralizzata

Periodicodaily.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Morte e devastazione nell'Asia meridionale per il passaggio del super tifone Ragasa, identificato come il ciclone tropicale di maggiore intensità a livello globale di quest'anno. Sono almeno 14 le persone morte a Taiwan a causa del cedimento di una diga provocato dalle piogge torrenziali. Le acque hanno invaso abitazioni a Hualien, nell'est dell'isola, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: super - tifone

Filippine, migliaia di evacuati per il passaggio del super tifone Ragasa

Super tifone Ragasa. La furia del ciclone fa paura

Filippine, oltre diecimila sfollati per il "super tifone" Ragasa

La furia del tifone Ragasa su Taiwan e Hong Kong: morti e devastazione; Il super tifone Ragasa devasta le Filippine. 3 morti; Cronaca meteo. Super tifone Ragasa: il ciclone più potente del 2025 devasta Filippine e Taiwan - Video.

super tifone ragasa devastaRagasa fa paura. Cina e Hong Kong pronti all'impatto del super tifone: trasporti e affari in tilt - Voli sospesi, imprese chiuse, una rete logistica paralizzata: il costo economico potrebbe essere altissimo ... huffingtonpost.it scrive

super tifone ragasa devastaCina, il super tifone Ragasa si avvicina: mareggiate e raffiche di vento a Shenzen - Forti venti e piogge intense hanno colpito la città costiera di Shenzhen mentre un tifone tra i più potenti degli ultimi anni si avvicinava alla Cina ... Lo riporta lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Super Tifone Ragasa Devasta