Super tifone Ragasa devasta Taiwan almeno 14 morti e 124 dispersi Hong Kong paralizzata

(Adnkronos) – Morte e devastazione nell'Asia meridionale per il passaggio del super tifone Ragasa, identificato come il ciclone tropicale di maggiore intensità a livello globale di quest'anno. Sono almeno 14 le persone morte a Taiwan a causa del cedimento di una diga provocato dalle piogge torrenziali. Le acque hanno invaso abitazioni a Hualien, nell'est dell'isola, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

