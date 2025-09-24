Suo marito è stato arrestato venga con i gioielli | ma il direttore di banca sventa la truffa
Imola (Bologna), 24 settembre 2025 – Ha tentato di raggirare un’anziana con la classica truffa del ‘finto carabiniere’, ma per lui le cose non sono andate come previsto: un 37enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Imola. Truffa da 290mila euro: coppia di anziani sul lastrico. Tutto inizia con un sms, come funziona L’uomo aveva contattato telefonicamente la donna fingendosi un militare e raccontando che l’auto del marito era stata fermata con a bordo sospetti ladri di gioielli. Per ‘verificare’ l’accaduto, chiedeva di confrontare i preziosi trovati nel veicolo con quelli custoditi in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: marito - stato
“Sono stato licenziato dalla mia scuola cattolica perché ho scritto un necrologio per mio marito. Qualcuno lo ha segnalato”: lo sfogo del docente Mark Richards
Sabrina Salerno: “Mio marito ha sempre ammirato Giorgia Meloni. Ho venduto la mia fisicità, è stato marketing”
Suicidio assistito, il marito di Laura Santi: «Volevamo un figlio, ma sarebbe stato pericoloso. Ora è veramente libera»
“La tragedia si poteva evitare, nessuno l’ha soccorso” Il marito di Mike Heslin fa causa contro il proprietario del ristorante che ospitava l’attore la sera in cui è stato colto da malore. - facebook.com Vai su Facebook
“Mio marito è stato sequestrato”: dietro la denuncia un giallo di soldi e minacce. Scatta il blitz al McDonald's https://ift.tt/A7qOGLn - X Vai su X
La strana scomparsa dell'ingegner Franca; La password memorizzata sul pc non autorizza a leggere le email dell'ex; Tg3 - Anche uno stupratore è stato un bambino.
«Chiamo dall'ospedale, possiamo operare suo marito», ma l'ex operaio Ilva è morto da tempo di tumore: era stato "curato" coi fermenti lattici - Cristina ha perso suo marito Antonio, ex operaio Ilva, nel 2024 a causa di un linfoma non Hodgkin a cellule T: la diagnosi era arrivata troppo tardi. Si legge su quotidianodipuglia.it
Roberta Capua, l’ex marito morto in un incidente: “È stato il mio amore più grande” - Non è un momento semplice per Roberta Capua: la conduttrice campana, che tornerà in tv a settembre con Bella Ma’, ha infatti spiegato di aver affrontato un grave lutto lo scorso maggio. Come scrive dilei.it