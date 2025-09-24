Suo marito è stato arrestato venga con i gioielli | ma il direttore di banca sventa la truffa

Imola (Bologna), 24 settembre 2025 – Ha tentato di raggirare un’anziana con la classica truffa del ‘finto carabiniere’, ma per lui le cose non sono andate come previsto: un 37enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Imola. Truffa da 290mila euro: coppia di anziani sul lastrico. Tutto inizia con un sms, come funziona L’uomo aveva contattato telefonicamente la donna fingendosi un militare e raccontando che l’auto del marito era stata fermata con a bordo sospetti ladri di gioielli. Per ‘verificare’ l’accaduto, chiedeva di confrontare i preziosi trovati nel veicolo con quelli custoditi in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

