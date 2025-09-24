SUNSET IN THE CASTLE – DEGUSTANDO IL FVG Dj Claptone la star al Castello di Udine sabato 27 settembre

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, che hanno visto protagonisti tra gli altri Bob Sinclar, Benny Benassi e Jimmy Sax, torna un evento entrato nel cuore del pubblico del Friuli Venezia Giulia e non solo, Sunset in the Castle – Degustando il FVG, happening che unisce il meglio della musica internazionale, la migliore gastronomia made in Friuli Venezia Giulia e una venue d’eccezione. A far ballare il pubblico all’ora del tramonto sarà il dj tedesco Claptone, artista mascherato e misterioso salito alla ribalta nel 2013 e capace di conquistare i palchi dei principali festival mondiali, tra cui i celebri Tomorrowland e Coachella. 🔗 Leggi su Udine20.it

sabato 27 settembre