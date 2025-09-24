Sumud Flotilla sotto attacco a sud di Creta | droni e bombe sonore sulle navi umanitarie

Mentre la Global Sumud Flotilla procedeva in acque internazionali a sud di Creta, le imbarcazioni sono state prese di mira da una serie di attacchi aerei. Droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato hanno colpito il convoglio. Imbarcazioni danneggiate. Secondo le prime ricostruzioni, i raid sarebbero stati condotti da Israele. In totale, tra dieci e quindici assalti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma almeno due barche risultano danneggiate: la Zefiro, che ha visto compromesso lo strallo di prua, e la Morgana, la cui randa principale è inutilizzabile. Segnalata anche la Taigete, che tuttavia non avrebbe subito danni rilevanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

