Sumud | attacco a noi è attacco a Italia

9.10 L'attacco nella notte alla Flotilla Sumud è "un attacco all'Itaia". Così la portavoce Delia, che spiega:"E'avvenuto nei confronti di barche che battevano bandiera italiana, inglese e polacca. Questo significa che è come se Inghilterra, Polonia e Italia fossero state attaccate. Significa che qualcuno ha dichiarato guerra a questi tre Stati". Un episodio "di gravità intollerabile, e dovrebbe esserlo da parte di tutti,da parte nostra, da parte del nostro governo, da parte di tutte le istituzioni e di chiunque abbia un po'di coscienza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: sumud - italia

Sumud Freedom Flotilla: le navi con gli aiuti per Gaza partiranno anche dall’Italia

Partita ufficialmente l’invasione di Gaza. Da Ue e Italia il solito immobilismo, mentre la Global Sumud Flotilla si prepara a partire

Schlein per la Global Sumud Flotilla: “Fa ciò che dovrebbero fare i governi, l’Italia la protegga”

Mentre la Global Sumud Flotilla avanza verso Gaza, ieri in tutta Italia centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per affermare che pace, giustizia e libertà devono essere il futuro del popolo palestinese. Milano ha risposto con una marea pacifica, nel - facebook.com Vai su Facebook

ATTENZIONE sul vascello stampa e sulla Sumud Flotilla italia DOVREMMO ESSERE tutti dalla stessa parte e invece Era un fraintendimento con la Sumud Flotilla Italia, eravamo in contatto e ci siamo sentiti al telefono anche con la portavoce Tra l’altro nell’ulti - X Vai su X

La Global Sumud Flottilla è stata attaccata in acque internazionali; La Global Sumud Flotilla è stata attaccata in acque internazionali; Flotilla sotto attacco nella notte Tajani | Israele tuteli chi è a bordo Il video delle esplosioni.

Navi italiane della Sumud Flotilla attaccate da Israele in acque internazionali - Israele ha sferrato nella notte un nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla, la flotta che sta cercando di portare cibo e aiuti a Gaza ... Si legge su quifinanza.it

Global Sumud Flotilla colpita con almeno 15 droni. «Un attacco illegale»: gli spray urticanti, due ore sotto tiro, la distanza da Gaza. Cosa sappiamo - «Sono state colpite le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia. Da msn.com