Sulla Palestina l’Africa ha già scelto da che parte stare | il Nord del mondo dovrebbe prendere esempio

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La causa del popolo palestinese è la nostra causa e, come africani, sappiamo bene cosa significa vederci strappare la nostra terra, cosa significa vedere il nostro destino deciso altrove, su mappe tracciate da mani che non conoscono la nostra lingua né il nostro dolore. Noi non siamo contro il popolo ebraico, così come non siamo contro nessun popolo. Siamo contro ogni sistema che opprime, colonizza, disumanizza. Che si chiami imperialismo, sionismo o dittatura del profitto”. Così parlava Thomas Sankara, leader rivoluzionario e presidente del Burkina Faso, al vertice del Movimento dei Non Allineati di Harare nel 1986. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sulla palestina l8217africa ha gi224 scelto da che parte stare il nord del mondo dovrebbe prendere esempio

© Ilfattoquotidiano.it - Sulla Palestina l’Africa ha già scelto da che parte stare: il Nord del mondo dovrebbe prendere esempio

In questa notizia si parla di: palestina - africa

Palestina, Africa e Scandinavia in tre libri: storie di resistenza e affermazione

«Contro ogni sistema che opprime». L’Africa da sempre con la Palestina

Cerca Video su questo argomento: Palestina L8217africa Ha Gi224