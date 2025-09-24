“La causa del popolo palestinese è la nostra causa e, come africani, sappiamo bene cosa significa vederci strappare la nostra terra, cosa significa vedere il nostro destino deciso altrove, su mappe tracciate da mani che non conoscono la nostra lingua né il nostro dolore. Noi non siamo contro il popolo ebraico, così come non siamo contro nessun popolo. Siamo contro ogni sistema che opprime, colonizza, disumanizza. Che si chiami imperialismo, sionismo o dittatura del profitto”. Così parlava Thomas Sankara, leader rivoluzionario e presidente del Burkina Faso, al vertice del Movimento dei Non Allineati di Harare nel 1986. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sulla Palestina l’Africa ha già scelto da che parte stare: il Nord del mondo dovrebbe prendere esempio