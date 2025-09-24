Sul Ponte rilievi gravissimi Meloni renda pubblici documenti e rimuova Salvini' le reazioni dopo le critiche della Corte dei Conti

“Salvini e la Lega pensavano di costruire consenso sul ponte, ma la Corte dei conti ha ricordato loro che prima della propaganda viene la legge, prima degli slogan viene la trasparenza, prima delle promesse vengono i conti reali e le regole da rispettare”. Così il segretario provinciale del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ponte Messina: Bonelli, 'rilievi gravissimi, Meloni renda pubblici documenti e rimuova Salvini'

Ponte Messina: Bonelli, 'rilievi gravissimi, Meloni renda pubblici documenti e rimuova Salvini' - "I rilievi della Corte dei conti sono importantissimi e confermano quello che sosteniamo da sempre: la progettazione del Ponte sullo Stretto è deficitaria e carente delle i ... Riporta iltempo.it

Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti blocca l’appalto: “Chiarire su costi e norme ambientali” - I magistrati non approvano la delibera Cipess e danno al governo venti giorni di tempo per rispondere a una serie di rilievi: invitando a ritirare l’atto in ... Secondo repubblica.it