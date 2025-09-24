Sul ponte di Canonica d’Adda a folle velocità | ora il Comune corre ai ripari e installa un autovelox

Canonica d’Adda (Bergamo), 25 settembre 2025 – Nuova presa di posizione del Comune di Canonica d’Adda contro gli automobilisti che, di notte, sfrecciano a folle velocità sul ponte sull’Adda. Un’emergenza che va avanti da tempo, come spiega il sindaco Paolo Arcari. “ Durante le ore notturne, sul ponte si vedono delle vetture sfrecciare come se stessero facendo una gara automobilistica. Però qua non siamo in un circuito”. L’Amministrazione comunale per fronteggiare il problema e garantire la sicurezza stradale ha deciso di installare un sistema fisso per il controllo della velocità, un autovelox. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

