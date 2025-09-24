Sul peso delle cose mute scrittrice dedica una poesia alla tragica morte sul lavoro di Rosario Di Palma
La tragica morte sul lavoro di Rosario Di Palma, avvenuta a Torino di Sangro nella notte del 23 settembre, ha scosso tutto il territorio e la scrittrice Yuleisy Cruz Lezcano, attivista impegnata nella denuncia degli infortuni sul lavoro, ha dedicato una poesia alla vicenda che ha spezzato la vita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: peso - cose
Il peso leggero delle cose vere di Sabina Sabrina Crivellari
Le parole e i messaggi hanno un peso. Un peso che ha portato un ragazzino a togliersi la vita. A chi si nasconde dietro una tastiera per insultare: smettila. Non hai il diritto di distruggere la vita di nessuno. Se hai il coraggio di scrivere o fare certe cose, allora d - facebook.com Vai su Facebook