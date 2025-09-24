sul palco hendel bergonzoni e molti talenti

Da sabato, nella biglietteria del teatro comunale di Persiceto, saranno in vendita i nuovi abbonamenti della stagione teatrale comunale 20252026 dal titolo ‘Cosa hai in programma stasera?’. Mentre i biglietti per i singoli spettacoli si potranno acquistare da lunedì 6 ottobre. Il cartellone propone sette spettacoli, di cui tre al teatro comunale e quattro al teatro Fanin. Sul palco si alterneranno Alessandro Bergonzoni, Paolo Hendel, Andrea Pennacchi, Stefano Fresi, Maurizio Merluzzo, ’Lunanzio’ Loris Fabiani e Barbara Foria. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. Il cartellone si aprirà venerdì 5 dicembre al Fanin con ‘Una piccola Odissea’, di e con Andrea Pennacchi, uno spettacolo che nasce dal legame personale dell’autore con l’Odissea, scoperta da ragazzo e riconosciuta come una "storia di storie" capace di rispecchiare affetti e vicende familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

