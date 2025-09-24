Sul green vince Cavazzini Premiata la solidarietà

A vincere, prima di tutto, è la solidarietà. Certo, Alberto Cavazzini si è classificato primo e la corona d’alloro sportiva sul campo da golf del Cus è sua. Ma la 12esima edizione del trofeo Fratelli Zanzi è un viaggio nel grande cuore della città che sceglie di impegnarsi e coniugare lo sport con la vicinanza - concreta - all’ associazione "Dalla Terra alla Luna". Sono stati circa 140 i concorrenti che si sono sfidati in nome di questa causa e, in particolare grazie agli sponsor della kermesse, sono stati raccolti qualcosa come ventimila euro. Il patron Giovanni Zanzi, anima della rassegna e imprenditore di lungo corso, lo ripete a più mandate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

