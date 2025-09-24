Sul green vince Cavazzini Premiata la solidarietà
A vincere, prima di tutto, è la solidarietà. Certo, Alberto Cavazzini si è classificato primo e la corona d’alloro sportiva sul campo da golf del Cus è sua. Ma la 12esima edizione del trofeo Fratelli Zanzi è un viaggio nel grande cuore della città che sceglie di impegnarsi e coniugare lo sport con la vicinanza - concreta - all’ associazione "Dalla Terra alla Luna". Sono stati circa 140 i concorrenti che si sono sfidati in nome di questa causa e, in particolare grazie agli sponsor della kermesse, sono stati raccolti qualcosa come ventimila euro. Il patron Giovanni Zanzi, anima della rassegna e imprenditore di lungo corso, lo ripete a più mandate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: green - vince
Il leader dei No Green Pass Stefano Puzzer vince il ricorso contro il licenziamento: la decisione dei giudici
No Green Pass, Puzzer vince in Cassazione: annullato il licenziamento
A noi non ci piacciono i piedistalli e ci sediamo, in silenzio, negli angoli in cui non soffia il vento dell'apparenza... perché noi il vero vento della vita lo custodiamo dentro: carezza, ogni giorno, i nostri paesaggi del cuore. Green Eyed Vincent - facebook.com Vai su Facebook
Guzzini, Eco Packly vince il Compasso D’Oro International: il più prestigioso riconoscimento al design e all’innovazione per la creazione del marc... - X Vai su X
Sul green vince Cavazzini. Premiata la solidarietà.
Sul green vince Cavazzini. Premiata la solidarietà - Golf: al Cus successo per il Trofeo Vivai Zanzi, manifestazione benefica. Secondo sport.quotidiano.net