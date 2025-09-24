Suicidio del 15enne in provincia di Latina la Procura | Indagini a 360 gradi
Latina, 24 settembre 2025 – Non solo la scuola. Ma ogni ambito frequentato nella sua breve vita da Paolo Mendico, suicida ad appena 15 anni, è oggetto di verifiche da parte della Procura di Cassino: “Nulla viene escluso: scuola, amicizie, hobby, scuole musicali, parenti. Vogliamo una visione il più completa e nitida possibile”, dice il procuratore capo di Cassino Carlo Fucci. Dunque le indagini sulla morte del ragazzino di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, “non sono concentrate solo sulla scuola che frequentava e sugli istituti nei quali era stato in precedenza”, ambiti indicati nelle denunce dai genitori come teatro di atti di bullismo nei confronti di Paolo, “ma sono estese a 360 gradi al fine di ricostruire ogni legame che il ragazzo aveva nella sua vita quotidiana”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
