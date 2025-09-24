Suicidio assistito negato l’anziano ligure è morto in Svizzera | lo hanno assistito due volontarie di Soccorso Civile

L'anziano era affetto da una malattia neurodegenerativa progressiva irreversibile, che lo ha portato a una totale perdita della capacità di parlare e a gravi disturbi motori. Ma a maggio gli era stata respinta la richiesta. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Suicidio assistito negato, l’anziano ligure è morto in Svizzera: lo hanno assistito due volontarie di Soccorso Civile

In questa notizia si parla di: suicidio - assistito

Suicidio assistito, servono quattro requisiti. Cosa dice la legge e come funziona in Europa

Riceve il terzo no al suicidio assistito. Martina Oppelli:: "Ora valuto la Svizzera"

Le negano il suicidio assistito perché mancano i requisiti. Cappato & C. già mirano oltre

La procura di Firenze ha richiesto l'archiviazione per l'aiuto al suicidio di Massimiliano, un uomo di 44 anni affetto da sclerosi multipla. Massimiliano aveva fatto un appello per accedere al suicidio assistito in Italia, ma è rimasto inascoltato. Così, Marco Cappat - facebook.com Vai su Facebook

Suicidio assistito negato in Liguria, 79enne andrà in Svizzera https://ift.tt/I2sr1Zz https://ift.tt/rhCcO0f - X Vai su X

Suicidio assistito negato, l’anziano ligure è morto in Svizzera: lo hanno assistito due volontarie di Soccorso Civile - L'anziano era affetto da una malattia neurodegenerativa progressiva irreversibile, che lo ha portato a una totale perdita della capacità di parlare e a gravi ... Come scrive ilsecoloxix.it

Suicidio assistito: anziano ligure si reca in Svizzera dopo il diniego della Asl, lo accompagneranno due volontari - Di fronte al rifiuto da parte della ASL ligure di riconoscere il diritto al suicidio assistito, un uomo di 79 anni, residente in Liguria e ... Segnala telenord.it