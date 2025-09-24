Suicidio assistito negato in Liguria Fabrizio è morto in Svizzera

Genovatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto in SvizzeraFabrizio’, nome di fantasia, il 79enne ligure affetto da patologia neurodegenerativa che aveva chiesto il suicidio medicalmente assistito in Liguria, senza ottenerlo. Una situazione che era stata denunciata dall'associazione Luca Coscioni, da tempo in prima linea con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: suicidio - assistito

Suicidio assistito, servono quattro requisiti. Cosa dice la legge e come funziona in Europa

Riceve il terzo no al suicidio assistito. Martina Oppelli:: "Ora valuto la Svizzera"

Le negano il suicidio assistito perché mancano i requisiti. Cappato & C. già mirano oltre

Suicidio assistito negato in Liguria, Fabrizio è morto in Svizzera; Suicidio assistito: 79enne ligure morto in Svizzera in centro specializzato, con lui due volontarie di 'Soccorso civile'; Fabrizio, cui la Liguria ha negato il suicidio assistito, sarà accompagnato in Svizzera.

suicidio assistito negato liguriaIl 79enne ligure "Fabrizio" è morto in Svizzera. Gli avevano negato il suicidio assistito - L’uomo era affetto da una malattia neurodegenerativa progressiva irreversibile e aveva chiesto la verifica delle condizioni a febbraio 2025 ... Si legge su primocanale.it

suicidio assistito negato liguriaNegato il suicidio assistito: Marco Cappato aiuterà un anziano ligure ad andare in Svizzera - L'uomo ha visto rifiutata la sua richiesta di aiuto medico alla morte volontaria da parte dell’ASL, l'associazione ... Scrive telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Suicidio Assistito Negato Liguria