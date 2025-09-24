Suicidio assistito in Svizzera per un 79enne ligure | l’Asl glielo aveva negato per mancanza di un requisito
Gli mancava un requisito per accedere legalmente alla morte volontaria assistita in Italia, così un 79enne ligure ha deciso di concludere la sua esistenza in Svizzera. È successo lunedì 22 settembre: l’uomo, originario della provincia di Imperia, è stato accompagnato da Roberta Pelletta e Cinzia Fornero, iscritte a Soccorso Civile, l’associazione che fornisce assistenza alle persone malate che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all’estero, e di cui è presidente e rappresentante legale Marco Cappato. L’anziano era affetto da una patologia neurodegenerativa progressiva irreversibile che lo aveva portato a una totale perdita della capacità di parlare e a gravi disturbi motori. 🔗 Leggi su Open.online
