‘ Fabrizio ‘, un 79enne ligure affetto da una patologia degenerativa a cui l’azienda sanitaria regionale aveva negato l’accesso al suicidio assistito, è morto in Svizzera dopo esservi stato accompagnato da Roberta Pelletta e Cinzia Fornero, volontarie di Soccorso Civile, associazione per le disobbedienze civili sul fine vita di cui è responsabile legale Marco Cappato. “Non mi piango addosso – aveva detto l’uomo -. Sono determinato ad andare in Svizzera “. Ass. Coscioni: “Non ha voluto aspettare in condizioni intollerabili”. “L’uomo era affetto da una malattia neurodegenerativa progressiva irreversibile, che lo ha portato a una totale perdita della capacità di parlare e a gravi disturbi motori”, si legge in una nota dell’ associazione Luca Coscioni, che si occupa di diritti civili e fine vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Suicidio assistito, 79enne ligure muore in Svizzera dopo diniego dell’azienda sanitaria