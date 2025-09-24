Sud a Palazzo Chigi il nuovo Dipartimento con delega sulla Zes
Arriva il Dipartimento per il Sud, scompare la Struttura di missione della Zes unica che potrebbe?rinascere? attraverso una delle due Direzioni generali previste dal nuovo organismo.
“Meloni non dura”, così parlò Conte: parte il sonoro sberleffo di FdI, la premier sorpassa Giuseppi con 989 giorni a Palazzo Chigi…
Giorgia Meloni è da 989 giorni a Palazzo Chigi. Superato Giuseppe Conte
Si scrive Pier Silvio, si legge Giorgia. Il “pizzino” di Arcore che arriva da Palazzo Chigi - RETROSCENA ESCLUSIVO
Luigi Sbarra giura a Palazzo Chigi come nuovo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; Governo: Meloni tiene delega Sud e avvia ricognizione sviluppo; Da leader della Cisl al governo: il reggino Luigi Sbarra è il nuovo sottosegretario al Sud.
