Sucic Inter, le ultime sulla centralità nel progetto di Chivu per il giovane centrocampista croato ex Dinamo Zagabria. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter prosegue il suo percorso di crescita in campionato e lo fa anche attraverso l’inserimento dei nuovi arrivi estivi. Tra questi, il nome che spicca è quello di Petar Sucic, giovane centrocampista croato classe 2003 che si sta già imponendo come uno dei volti più interessanti del gruppo nerazzurro. A sottolinearlo è stato Matteo Barzaghi, inviato a seguito dell’Inter per Sky Sport, che ha analizzato l’impatto dei nuovi innesti nella rosa guidata da Cristian Chivu: «I nuovi arrivi? Sucic e Akanji sono quelli che hanno giocato di più, gli altri hanno bisogno di più tempo». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sucic Inter, tra i nuovi arrivi è il più impiegato: Chivu già pazzo di lui, ora…