Sucic Inter tra i nuovi arrivi è il più impiegato | Chivu già pazzo di lui ora…

Internews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sucic Inter, le ultime sulla centralità nel progetto di Chivu per il giovane centrocampista croato ex Dinamo Zagabria. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter prosegue il suo percorso di crescita in campionato e lo fa anche attraverso l’inserimento dei nuovi arrivi estivi. Tra questi, il nome che spicca è quello di Petar Sucic, giovane centrocampista croato classe 2003 che si sta già imponendo come uno dei volti più interessanti del gruppo nerazzurro. A sottolinearlo è stato Matteo Barzaghi, inviato a seguito dell’Inter per Sky Sport, che ha analizzato l’impatto dei nuovi innesti nella rosa guidata da Cristian Chivu: «I nuovi arrivi? Sucic e Akanji sono quelli che hanno giocato di più, gli altri hanno bisogno di più tempo». 🔗 Leggi su Internews24.com

sucic inter tra i nuovi arrivi 232 il pi249 impiegato chivu gi224 pazzo di lui ora8230

© Internews24.com - Sucic Inter, tra i nuovi arrivi è il più impiegato: Chivu già pazzo di lui, ora…

In questa notizia si parla di: sucic - inter

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Sucic, l’ag. Cavaliere (portò all’Inter Brozovic): «Una differenza!»

Calciomercato Inter, non solo Sucic e Baturina: la dirigenza nerazzurra mette nel mirino un altro talento croato

Mercato finito: tutti gli acquisti dell'estate della Serie A; Sucic si è già preso l'Inter: verso una nuova maglia da titolare nonostante il rientro di Calhanoglu; Inter, buone notizie dai nuovi: Bonny in palla, qualità Sucic, Luis Henrique piede caldo.

sucic inter nuovi arriviSucic in grande spolvero, si riprende l'Inter: Chivu ci crede e Mkhitaryan è avvisato - La vittoria dell'Inter sul Sassuolo non deve abbagliare, per sviluppo della partita e livello dell'avversario sulla carta. Riporta tuttomercatoweb.com

Inter, Sucic: “Voglio vincere tutto”, poi le parole al miele per Chivu - Petar Sucic punta in alto con la maglia dell'Inter: il centrocampista croato lancia un segnale forte a mister Chivu. Secondo spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Sucic Inter Nuovi Arrivi