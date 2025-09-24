Sublime reinterpreta la pizza sottile e la porta nel cuore di Isola

Milano continua a imporsi come capitale italiana della pizza gourmet, e l’ultima apertura lo conferma. Si chiama Sublime e ha trovato casa in via Federico Confalonieri 21, nel cuore del quartiere Isola. A due passi dal Bosco Verticale, il locale si inserisce in uno dei distretti gastronomici più vivaci della città, con l’ambizione di portare la pizza sottile verso una nuova dimensione: leggera, digeribile e sorprendente negli abbinamenti. Alla base c’è un impasto a lunga lievitazione, frutto della ricerca sulle farine e sulle tecniche di panificazione che oggi caratterizzano la scena delle migliori pizzerie italiane. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Sublime reinterpreta la pizza sottile e la porta nel cuore di Isola

In questa notizia si parla di: sublime - reinterpreta

Isabella: la luce della storia, la grazia del presente. Ispirata alla sofisticata eleganza delle antiche gorgiere, la nuova collezione Isabella reinterpreta le pieghe morbide e ritmate di questo simbolo di nobiltà e mistero. Le onde dell’oro giallo si rincorrono in un e - facebook.com Vai su Facebook

Per chi ama la pizza sottile - Se non siete monoteisti della pizza napoletana e apprezzate anche le pizze sottilissime e leggere, quasi prive di lievito, avete un buon ventaglio di scelte. vivimilano.corriere.it scrive