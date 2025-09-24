Sub morì impattando con uno scafo | chiesta condanna a cinque anni per l' imputato

BRINDISI - Chiesta una condanna pari a cinque anni di reclusione per l'unico imputato che deve rispondere della morte di Leonardo Marseglia, il sub brindisino 58enne il cui decesso risale al 28 agosto 2019. Stava risalendo, da un'immersione, sull'imbarcazione che lo ospitava, quando uno scafo -. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

