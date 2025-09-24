Sub morì impattando con uno scafo | chiesta condanna a cinque anni per l' imputato
BRINDISI - Chiesta una condanna pari a cinque anni di reclusione per l'unico imputato che deve rispondere della morte di Leonardo Marseglia, il sub brindisino 58enne il cui decesso risale al 28 agosto 2019. Stava risalendo, da un'immersione, sull'imbarcazione che lo ospitava, quando uno scafo -. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: impattando - scafo
Come pilotare sul mare mosso? Primo reel, mare in prua. Seguitemi per vedere gli altri. Con prua al mare, le onde possono essere trampolini che ci fanno decollare, che fanno sbattere lo scafo, che provocano disagio. Dobbiamo stendere lo scafo sull’acqua e - facebook.com Vai su Facebook