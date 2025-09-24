su sky debutta stasera la serie che ha vinto 5 emmy tra cui migliore serie drammatica al centro una giornata di lavoro di medici e tirocinanti di una emergency room di pittsburgh

U scita con cadenza settimanale a gennaio su Max – lo streaming di HBO in arrivo in Italia nel 2026 –, The Pitt ha conquistato puntata dopo puntata lo status di serie dell’anno. Un’aura di prestigio e clamore, certificata da 5 Emmy, finalmente comprensibile anche da noi con la prima puntata in onda stasera 24 settembre su Sky e in streaming su NOW. E dunque? Dunque la serie – cronaca di un pronto soccorso di Pittsburgh, da cui Pitt, che però potrebbe essere interpretato anche come bucafossa – ha effettivamente molti meriti. Il più evidente, rispetto a un panorama di trame cervellotiche e crime virati al biopic romanzato – è di avere puntato al resoconto in finto piano sequenza di 15 ore di lavoro ininterrotto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

