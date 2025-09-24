Su Sky debutta stasera la serie che ha vinto 5 Emmy tra cui Migliore serie drammatica Al centro una giornata di lavoro di medici e tirocinanti di una emergency room di Pittsburgh
U scita con cadenza settimanale a gennaio su Max – lo streaming di HBO in arrivo in Italia nel 2026 –, The Pitt ha conquistato puntata dopo puntata lo status di serie dell’anno. Un’aura di prestigio e clamore, certificata da 5 Emmy, finalmente comprensibile anche da noi con la prima puntata in onda stasera 24 settembre su Sky e in streaming su NOW. E dunque? Dunque la serie – cronaca di un pronto soccorso di Pittsburgh, da cui Pitt, che però potrebbe essere interpretato anche come bucafossa – ha effettivamente molti meriti. Il più evidente, rispetto a un panorama di trame cervellotiche e crime virati al biopic romanzato – è di avere puntato al resoconto in finto piano sequenza di 15 ore di lavoro ininterrotto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: debutta - stasera
The Brutalist, il dramma sull’arte e la memoria con Adrien Brody debutta in prima TV: da stasera su Sky Cinema
One True Loves: la trama e il cast del film romantico che debutta stasera in prima visione su Rai 1
Italia-Estonia, stasera Gattuso debutta da CT: dove vedere la partita in TV e streaming e le formazioni
Citadel, il cast della serie con Priyanka Chopra da stasera in tv; Dove vedere la Serie C stasera in tv e in streaming, orari e programma. Debutta il VAR a chiamata; Mare Fuori 5, mini guida alla serie fenomeno stasera in tv su Rai 2.
The Pitt, arriva su Sky e NOW la serie che racconta un turno in pronto soccorso - The Pitt arriva su Sky la serie tv premiata agli Emmy dai creatori di ER e con Noah Wyle come protagonista, medical drama ambientato in un unico turno ... gazzetta.it scrive
“IT: Welcome to Derry”, la serie prequel di “IT” è su Sky e Now. Il trailer - Ambientata nell'universo di “IT” di Stephen King, la serie in nove episodi “IT: Welcome to Derry” espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti ... Come scrive sorrisi.com