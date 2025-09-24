Su Rai3 in prima visione No Other Land il film premio Oscar che racconta l'occupazione israeliana

Fanpage.it | 24 set 2025

Rai3 si apre al cinema d'autore. A partire dalla prossima settimana, in prima visione, saranno trasmessi film che hanno segnato la critica internazionale. Tra i primi ci sarà anche No Other Land, film premio Oscar 2025, che racconta l'occupazione israeliana in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

