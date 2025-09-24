Su Rai3 in prima visione No Other Land il film premio Oscar che racconta l'occupazione israeliana
Rai3 si apre al cinema d'autore. A partire dalla prossima settimana, in prima visione, saranno trasmessi film che hanno segnato la critica internazionale. Tra i primi ci sarà anche No Other Land, film premio Oscar 2025, che racconta l'occupazione israeliana in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: rai3 - prima
Il caso di Stefano Nazzi su Rai3: le anticipazioni della prima puntata del programma
Il Caso di Stefano Nazzi su Rai3: anticipazioni e temi della prima puntata del 16 luglio 2025
La nostra magnifica ossessione: in prima serata su RAI3 un documentario che racconta Bernardo Bertolucci
Il doc "Quarant'anni senza Giancarlo Siani" ripercorre e celebra la vita e il lavoro di Siani e racconta l’incredibile opera investigativa del “Pool Siani”, un gruppo di giornalisti che è riuscito a far riaprire e risolvere il caso. Stasera #23settembre su #Rai3 in prima - X Vai su X
Su #Rai3 domani #23settembre in prima serata: ‘Quarant'anni senza Giancarlo Siani’, il documentario scritto da Pietro Perone, giornalista de “Il Mattino” e protagonista di questa incredibile vicenda, e Filippo Soldi che ne ha curato anche la regia. Il documenta - facebook.com Vai su Facebook
Su Rai3 in prima visione No Other Land, il film premio Oscar che racconta l'occupazione israeliana; Un altro Ferragosto, il film di Paolo Virzì stasera in tv: trama e cast; “Dallamericaruso – Il concerto perduto”: in prima visione un omaggio a Lucio Dalla.
Su Rai3 in prima visione No Other Land, il film premio Oscar che racconta l’occupazione israeliana - A partire dalla prossima settimana, in prima visione, saranno trasmessi film che hanno segnato la critica internazionale ... Si legge su fanpage.it
Liliana, stasera in prima visione su Rai 3 il documentario sulla vita di Liliana Segre - Va in onda questa sera, sabato 26 aprile 2025, su Rai 3 Liliana, il documentario di Ruggero Gabbai sulla vita di Liliana Segre. Secondo gazzetta.it