Su il sipario per ' Ibrida Festival' | per la prima giornata installazioni interattive video arte e workshop
Apertura in grande stile, giovedì 25 settembre alla Fabbrica delle Candele di Forlì, per Ibrida Festival Internazionale delle Arti Intermediali, in programma fino a domenica 28 settembre. La decima edizione del Festival ideato e curato da Vertov Project inizia, sul solco del titolo-tema 2025. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ibrida Festival, dieci anni di arti intermediali a Forlì: il programma - Dal 25 al 28 ottobre 2025, a Forlì al via Ibrida, il festival di arti intermediali che, per la decima edizione, porta in scena la Moltitudine ... Da exibart.com
Ibrida, 10 di questi anni: "Celebriamo la moltitudine" - Il festival delle arti intermediali, proposto da Vertov Project, torna dal 25 al 28 alla Fabbrica delle Candele. Scrive msn.com