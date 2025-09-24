su il sipario a rocca ecco la nuova stagione

C’è una stagione teatrale che non ha paura di guardare in faccia la realtà, anche quando fa male. Che sa prendersi in giro, e poi prendersi sul serio. Che attraversa il dolore con leggerezza e la risata con profondità. È la nuova stagione del Teatro Italia di Rocca San Casciano, un percorso in sei tappe (da novembre a marzo), che mescola ironia, riflessione, impegno civile e tanto cuore, con un emblematico titolo: ‘Risate, lacrime e realtà: il teatro che ci assomiglia’. La programmazione è curata dal Teatro delle Forchette, sotto la direzione artistica di Stefano Naldi, che approda per la prima volta a Rocca San Casciano e nasce con un obiettivo chiaro: portare sul palco storie che parlano alle persone, che si fanno specchio dei tempi e bussola per orientarci tra emozioni e domande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

