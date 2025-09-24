Su Gaza uno sciopero controverso

A Gaza dove si muore ogni giorno se ne fregano dei nostri scioperi, tutto continua come prima, invece in Italia ci sono stati scontri e disordini in diverse città compresa Bologna dove è stata bloccata anche l’autostrada A14. Bravi, bel risultato. Il leader della Cgil Maurizio Landini e i suoi compagni hanno di che essere soddisfatti per la riuscita dello sciopero generale, ma dovrebbero contemporaneamente vergognarsi. Giulio Longhi Risponde Beppe Boni Migliaia di persone sono scese in piazza per lo sciopero generale in quasi tutte le città italiane, Bologna compresa, per manifestare contro l’intervento israeliano a Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it