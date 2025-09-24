Studenti in corteo a Firenze per Gaza Tensione davanti al consolato Usa un ragazzo fermato

Firenze, 25 settembre 2025 – Mattinata di protesta studentesca a Firenze. Una cinquantina di ragazze e ragazzi hanno sfilato da via Santo Spirito fino al lungarno Vespucci, per manifestare davanti al consolato americano in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, colpita questa notte da undici bombardamenti al largo di Creta. Ad organizzare l’iniziativa il Collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi, insieme agli studenti del liceo artistico di Porta Romana. Dopo un picchetto davanti alla scuola, gli studenti hanno improvvisato un corteo con bandiere palestinesi e striscioni, gridando slogan a sostegno di Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

